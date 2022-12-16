Какой смартфон делает селфи на уровне iPhone 14 Pro

Селфи-камера флагмана Huawei получила 13-мегапиксельный датчик и диафрагму f/2,4. В результате она набрала 145 баллов: 147 за фото и 143 за видеосъёмку. Таким же результатом может похвастаться iPhone 14 Pro.

Эксперты похвалили фронтальную камеру Huawei Mate 50 Pro за приятный оттенок кожи на фотографиях, широкий динамический диапазон на фото и видео, хорошую детализацию и очень низкий уровень шума.