Телефоны
16:05, 16 декабря 2022
1 мин.

Какой смартфон делает селфи на уровне iPhone 14 Pro

В DxOMark выяснили

Команда DxOMark наконец оценила селфи-камеру Huawei Mate 50 Pro. По баллам она сравнялась с фронталкой iPhone 14 Pro.

Какой смартфон делает селфи на уровне iPhone 14 Pro

Фото: Pixabay

Селфи-камера флагмана Huawei получила 13-мегапиксельный датчик и диафрагму f/2,4. В результате она набрала 145 баллов: 147 за фото и 143 за видеосъёмку. Таким же результатом может похвастаться iPhone 14 Pro.

Эксперты похвалили фронтальную камеру Huawei Mate 50 Pro за приятный оттенок кожи на фотографиях, широкий динамический диапазон на фото и видео, хорошую детализацию и очень низкий уровень шума.

Пример фото на фронталку Huawei Mate 50 Pro

Пример фото на фронталку Huawei Mate 50 Pro

DxOMark

Новости партнеров
Новости партнеров