Какой смартфон делает селфи на уровне iPhone 14 Pro

16:05, 16 декабря 2022
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Какой смартфон делает селфи на уровне iPhone 14 ProВ DxOMark выяснили
Команда DxOMark наконец оценила селфи-камеру Huawei Mate 50 Pro. По баллам она сравнялась с фронталкой iPhone 14 Pro.
Фото: Pixabay
Селфи-камера флагмана Huawei получила 13-мегапиксельный датчик и диафрагму f/2,4. В результате она набрала 145 баллов: 147 за фото и 143 за видеосъёмку. Таким же результатом может похвастаться iPhone 14 Pro.
Эксперты похвалили фронтальную камеру Huawei Mate 50 Pro за приятный оттенок кожи на фотографиях, широкий динамический диапазон на фото и видео, хорошую детализацию и очень низкий уровень шума.
Пример фото на фронталку Huawei Mate 50 Pro
DxOMark