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20:08, 29 ноября 2022
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Какой смартфон использует Криштиану Роналду

Необычный выбор

Одного из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду заметили со смартфоном от Huawei.

Какой смартфон использует Криштиану Роналду

Фото: Wikimedia

Аккаунт Sina Digital опубликовал фото Роналду в Weibo, китайском аналоге Twitter. На изображении видно футболиста за рулём, а перед ним находится Huawei Mate RS Porsche Design Edition.

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Фото: Gizmochina

Стоит отметить, что на фото Роналду управляет автомобилем Porsche. Huawei выпустила указанный смартфон был в 2018 году в партнёрстве с немецким производителем авто, которому тогда исполнилось 70 лет. В честь этой даты компания выпустила Porsche 911nGT 3 RS, а Huawei разработала смартфон, адаптированный для этой модели. Вероятно, устройство дарили при покупке автомобиля.

Источник:Gizmochina
Теги:
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