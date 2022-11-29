Какой смартфон использует Криштиану Роналду

20:08, 29 ноября 2022
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Какой смартфон использует Криштиану РоналдуНеобычный выбор
Одного из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду заметили со смартфоном от Huawei.
Фото: Wikimedia
Аккаунт Sina Digital опубликовал фото Роналду в Weibo, китайском аналоге Twitter. На изображении видно футболиста за рулём, а перед ним находится Huawei Mate RS Porsche Design Edition.
Стоит отметить, что на фото Роналду управляет автомобилем Porsche. Huawei выпустила указанный смартфон был в 2018 году в партнёрстве с немецким производителем авто, которому тогда исполнилось 70 лет. В честь этой даты компания выпустила Porsche 911nGT 3 RS, а Huawei разработала смартфон, адаптированный для этой модели. Вероятно, устройство дарили при покупке автомобиля.