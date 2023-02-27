Какой смартфон купить за 5-6 тысяч рублей: Xiaomi Redmi A1+ или Realme C30

Оба смартфона стоят примерно 5-6 тысяч рублей в варианте 2 ГБ+32 ГБ. Комплектации у них идентичные, и тот, и другой заряжаются через провод microUSB. Из преимуществ Redmi A1+ можно назвать более приятную текстуру покрытия корпуса и наличие сканера отпечатков пальцев сзади.

Несмотря на то, что Redmi A1+ на бумаге слабее, он включается быстрее Realme C30. Однако при дальнейшем использовании второй смартфон оказывается быстрее. Всё благодаря восьмиядерному процессору. В AnTuTu Realme C30 набирает почти в два раза больше баллов. Если для вас важна производительность (для игр, например), то выбор очевиден.