Какой смартфон купить за 5-6 тысяч рублей: Xiaomi Redmi A1+ или Realme C30

Какой смартфон купить за 5-6 тысяч рублей: Xiaomi Redmi A1+ или Realme C30Это ультрабюджетные модели
Автор YouTube-канала DimaViper Live сравнил «простые» телефоны — Xiaomi Redmi A1+ и Realme C30. Какой же из них лучше выбрать для покупки?
Фото: DimaViper Live
Оба смартфона стоят примерно 5-6 тысяч рублей в варианте 2 ГБ+32 ГБ. Комплектации у них идентичные, и тот, и другой заряжаются через провод microUSB. Из преимуществ Redmi A1+ можно назвать более приятную текстуру покрытия корпуса и наличие сканера отпечатков пальцев сзади.
Несмотря на то, что Redmi A1+ на бумаге слабее, он включается быстрее Realme C30. Однако при дальнейшем использовании второй смартфон оказывается быстрее. Всё благодаря восьмиядерному процессору. В AnTuTu Realme C30 набирает почти в два раза больше баллов. Если для вас важна производительность (для игр, например), то выбор очевиден.
Что касается экрана, то у смартфона Xiaomi более грязная цветопередача. Но у него есть функция расширения оперативной памяти и чуть более новая версия Android. У обоих смартфонов задняя камера на 8 Мп, а фронтальная — на 5 Мп. У Realme цветопередача получается слишком искусственной, на Redmi фотография кажется более естественной. Но в некоторых случаях у первого смартфона снимки кажутся насыщеннее и привлекательнее. Аккумуляторы у телефонов одинаковые — на 5000 мАч. Заряжать их придётся по несколько часов.
В конце блогер подытожил, что у Redmi A1+ нет никакого запаса производительности.