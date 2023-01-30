Какой смартфон лучше за 25 тысяч рублей: Samsung или Xiaomi

Какой смартфон лучше за 25 тысяч рублей: Samsung или XiaomiСравнивались Galaxy A53 5G и Xiaomi 12 Lite
Эксперт YouTube-канала DimaViper Live выяснил, какой из новых смартфонов от Samsung и Xiaomi сегодня лучше приобретать: A53 5G или 12 Lite.
Фото: DimaViper Live
Samsung Galaxy A53 5G и Xiaomi 12 Lite сейчас стоят примерно одинаково: в районе 25 тысяч рублей. Но какой из них лучше по характеристикам и в работе? На этот вопрос ответил ведущий YouTube-канала DimaViper Live в одном из выпусков.
Первое отличие одного устройства от другого, которое бросается в глаза, - это комплектация. У Samsung в коробке почти ничего нет, кроме самого смартфона, а у Xiaomi комплект более полноценный. Также Galaxy A53 5G у ведущего имеет комплектацию 8/128 ГБ, а Xiaomi - 6/128 ГБ.
В комплекте с А53 5G идёт кабель, скрепка и сам смартфон. У Xiaomi при покупке в коробке лежат блок зарядки в 67 Вт, кабель, скрепка, чехол. Кроме того, у него на экран уже наклеена защитная плёнка.
По габаритам устройства примерно одинаковые. По производительности тоже разница у них минимальная (но быстрее запустился Samsung). Правда, в целом при этом у Samsung есть несколько преимуществ перед Xiaomi. Это, прежде всего, защита от воды по стандарту IP 67.
У Xiaomi 12 Lite диагональ экрана чуть побольше: 6,55 дюйма против 6,5 дюйма у Samsung. Сами по себе дисплеи действительно у обоих смартфонов очень качественные, с частотой обновления 120 Гц. Однако ШИМ сильнее заметен у Xiaomi.
У Samsung стоит процессор Exynos 1280, у Xiaomi - Snapdragon 778G. С точки зрения производительности лучше всё же оказывается Xiaomi 12 Lite, и это видно по результатам тестов.
В то же время Samsung однозначно превосходит Xiaomi по качеству камер. Снимки у него получаются более чёткими на основную камеру: примеры фото вы можете увидеть ниже. Кроме того, A53 5G поддерживает оптическую стабилизацию изображения и угол обзора у сверхширика у него больше.
По аккумулятору лучше себя показывает Samsung. У него ёмкость батареи равняется 5000 мАч, поэтому с ним можно будет спокойно проходить 1,5 дня. У Xiaomi ёмкость аккумулятора - 4300 мАч, поэтому хватит его примерно на один день. Но заряжаться в любом случае быстрее будет Xiaomi.
А вот звучание, по мнению эксперта, чуть лучше на Samsung.
Вывод
Samsung Galaxy A53 5G отличается крутыми камерами, хорошим звучанием, чуть меньшей ценой, чем у Xiaomi. В то же время Xiaomi 12 Lite превосходит конкурента мощностью, более быстрой памятью, комплектацией, наличием ИК-порта, быстрой зарядкой.