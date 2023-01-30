Какой смартфон лучше за 25 тысяч рублей: Samsung или Xiaomi

Samsung Galaxy A53 5G и Xiaomi 12 Lite сейчас стоят примерно одинаково: в районе 25 тысяч рублей. Но какой из них лучше по характеристикам и в работе? На этот вопрос ответил ведущий YouTube-канала DimaViper Live в одном из выпусков.

Первое отличие одного устройства от другого, которое бросается в глаза, - это комплектация. У Samsung в коробке почти ничего нет, кроме самого смартфона, а у Xiaomi комплект более полноценный. Также Galaxy A53 5G у ведущего имеет комплектацию 8/128 ГБ, а Xiaomi - 6/128 ГБ.

В комплекте с А53 5G идёт кабель, скрепка и сам смартфон. У Xiaomi при покупке в коробке лежат блок зарядки в 67 Вт, кабель, скрепка, чехол. Кроме того, у него на экран уже наклеена защитная плёнка.

По габаритам устройства примерно одинаковые. По производительности тоже разница у них минимальная (но быстрее запустился Samsung). Правда, в целом при этом у Samsung есть несколько преимуществ перед Xiaomi. Это, прежде всего, защита от воды по стандарту IP 67.

У Xiaomi 12 Lite диагональ экрана чуть побольше: 6,55 дюйма против 6,5 дюйма у Samsung. Сами по себе дисплеи действительно у обоих смартфонов очень качественные, с частотой обновления 120 Гц. Однако ШИМ сильнее заметен у Xiaomi.

У Samsung стоит процессор Exynos 1280, у Xiaomi - Snapdragon 778G. С точки зрения производительности лучше всё же оказывается Xiaomi 12 Lite, и это видно по результатам тестов.