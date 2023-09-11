Какой смартфон лучше за 70 тысяч рублей: iPhone или Xiaomi

Какой смартфон лучше за 70 тысяч рублей: iPhone или XiaomiСравнили iPhone 14 и Xiaomi 13
Ведущий YouTube-канала «Нудный Обзорщик» рассказал, что лучше сейчас брать: Xiaomi 13 или Apple iPhone 14.
Что касается внешнего вида iPhone 14 и Xiaomi 13, то вариантов расцветок в целом всё-таки больше у смартфона Apple. Это и красный, и зелёный, и белый, и другие цвета.
По диагонали экрана выигрывает Xiaomi 13, поскольку она у него - 6,36 дюйма, тогда как у iPhone 14 - 6,1 дюйма. Поэтому iPhone сам по себе компактнее, чем Xiaomi. При этом разрешение экрана и плотность пикселей выше у iPhone, хотя частота обновления у него фиксированная и ниже, чем у конкурента. Также у Xiaomi яркость дисплея выше, чем у телефона от Apple.
Xiaomi 13 имеет три основные камеры, тогда как iPhone 14 - две. Основной объектив у Xiaomi имеет разрешение 50 Мп с оптической стабилизацией, у iPhone - 12 Мп и тоже с оптической стабилизацией. Широкоугольные камеры в обоих случаях отличаются разрешением 12 Мп. Кроме того, у iPhone нет телевика по сравнению с Xiaomi.
Смартфон Xiaomi 13 может записывать на основную камеру видео максимум в 8К 24 к/с, а также slow motion со скоростью 1920 к/с, iPhone 14 - 4К 60 к/с и 240 к/с соответственно. Однако видео на фронтальную камеру будет лучше на iPhone, так как он позволяет снимать в 4К 60 к/с, а Xiaomi - только в 1080p 30 к/с.
Селфи-камера у Xiaomi имеет разрешение 32 Мп, у iPhone - 12 Мп. Примеры фотографий - ниже.
На Xiaomi 13 установлен Snapdragon 8 Gen 2 с 8 Гб оперативной памяти, на iPhone 14 - A15 Bionic и 6 Гб ОЗУ. В целом в большинстве случаев по производительности Xiaomi немного обходит iPhone. Если вас не интересуют игры, то нет смысла только из-за характеристик брать Xiaomi.
У Xiaomi больше аккумулятор (4500 мАч против 3279 мАч) и более мощная зарядка (67 Вт против 7,5 Вт). Кроме того, в комплекте с первым сразу же идёт блок питания (вместе с плёнкой сразу же на экране и чехлом), а ещё этот смартфон поддерживает реверсивную зарядку.