Какой смартфон лучше за 70 тысяч рублей: iPhone или Xiaomi

Что касается внешнего вида iPhone 14 и Xiaomi 13, то вариантов расцветок в целом всё-таки больше у смартфона Apple. Это и красный, и зелёный, и белый, и другие цвета.

По диагонали экрана выигрывает Xiaomi 13, поскольку она у него - 6,36 дюйма, тогда как у iPhone 14 - 6,1 дюйма. Поэтому iPhone сам по себе компактнее, чем Xiaomi. При этом разрешение экрана и плотность пикселей выше у iPhone, хотя частота обновления у него фиксированная и ниже, чем у конкурента. Также у Xiaomi яркость дисплея выше, чем у телефона от Apple.

Xiaomi 13 имеет три основные камеры, тогда как iPhone 14 - две. Основной объектив у Xiaomi имеет разрешение 50 Мп с оптической стабилизацией, у iPhone - 12 Мп и тоже с оптической стабилизацией. Широкоугольные камеры в обоих случаях отличаются разрешением 12 Мп. Кроме того, у iPhone нет телевика по сравнению с Xiaomi.

Смартфон Xiaomi 13 может записывать на основную камеру видео максимум в 8К 24 к/с, а также slow motion со скоростью 1920 к/с, iPhone 14 - 4К 60 к/с и 240 к/с соответственно. Однако видео на фронтальную камеру будет лучше на iPhone, так как он позволяет снимать в 4К 60 к/с, а Xiaomi - только в 1080p 30 к/с.

Селфи-камера у Xiaomi имеет разрешение 32 Мп, у iPhone - 12 Мп. Примеры фотографий - ниже.