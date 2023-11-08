Какой смартфон предпочесть при выборе между Xiaomi 13T и 13T Pro

Есть ли смысл переплачивать за Pro-версию Xiaomi 13T? Или лучше брать обычный 13T? На эти вопросы в ходе обзора ответил ведущий YouTube-канала «i-shoppers обзоры».

В комплекте с Xiaomi 13T вы получите чехол, кабель, зарядку на 67 Вт. При этом у 13T Pro идёт зарядка уже на 120 Вт. Кроме того, версия 13T получила защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

Дисплеи у 13T и 13T Pro по характеристикам совпадают. Но при этом под острым углом экран 13T уходит в тёплый оттенок, а Pro-версия - в холодноватый.

Чуть ярче экран у обычной версии 13T. ШИМ тоже меньше именно у этой модели по сравнению с 13T Pro.

Процессоры установлены на смартфонах разные. У Xiaomi 13T Pro это Dimensity 9200+, у 13T - Dimensity 8200 Ultra. В Genshin Impact частота кадров в среднем однозначно выше у Pro-версии, но яркость 13T скидывал при нагрузке не так сильно, как 13T Pro. С результатами тестирования процессоров в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже. В целом для любителей игр больше подойдёт точно Pro-версия.