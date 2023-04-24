Какой смартфон работает быстрее: новый Samsung среднего класса или iPhone 12

Какой смартфон работает быстрее: новый Samsung среднего класса или iPhone 12Смартфоны сравнили по скорости запуска игр и приложений
На YouTube-канале Tech Reason эксперты выяснили, какой смартфон сегодня работает быстрее: Galaxy A53 5G или iPhone 12.
На iPhone 12 стоит процессор А14 с 4 ГБ оперативной памяти, на Samsung Galaxy A53 - Exynos 1280 с 8 ГБ ОЗУ. Кто же окажется быстрее?
При запуске логотип быстрее появился на Samsung. Но загрузилось быстрее всё на iPhone. Причём разница в скорости между аппаратами составляет 4-5 секунд.
Набиратель номера быстрее открывается на iPhone 12. Та же самая ситуация с настройками, приложением Amazon, приложением камеры. Вместе с тем Snapchat загружался быстрее на A53, как и Spotify.
Что касается игр, то Candy Crush, Subway Surfers, Temple Run 2, PUBG открылись чуть быстрее на iPhone 12, а Pin Out - на Samsung Galaxy A53. Разница в скорости загрузки составляет в среднем 2-4 секунды.
Вывод
Samsung A53 5G и iPhone 12 работают с примерно одинаковой скоростью. Но в целом всё-таки iPhone оказывается быстрее, причём в основном в играх.