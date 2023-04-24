Какой смартфон работает быстрее: новый Samsung среднего класса или iPhone 12

На iPhone 12 стоит процессор А14 с 4 ГБ оперативной памяти, на Samsung Galaxy A53 - Exynos 1280 с 8 ГБ ОЗУ. Кто же окажется быстрее?

При запуске логотип быстрее появился на Samsung. Но загрузилось быстрее всё на iPhone. Причём разница в скорости между аппаратами составляет 4-5 секунд.

Набиратель номера быстрее открывается на iPhone 12. Та же самая ситуация с настройками, приложением Amazon, приложением камеры. Вместе с тем Snapchat загружался быстрее на A53, как и Spotify.