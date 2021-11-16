Какой смартфон Xiaomi не получит новую прошивку MIUI 12.5 Enhanced Edition

В своё время POCO F1 стал легендой компании. Однако, судя по всему, он обречён остаться с прошивкой MIUI 12 на базе Android 10.

Напомним, POCO F1, также известный в некоторых регионах под названием Pocophone F1, был выпущен более трёх лет назад. Он поставлялся с MIUI 9 на базе Android Oreo 8.1. А вот MIUI 12.5 Enhanced Edition ему не светит. Это подтвердило сообщество Xiaomi Global Community.