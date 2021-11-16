Какой смартфон Xiaomi не получит новую прошивку MIUI 12.5 Enhanced Edition

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Какой смартфон Xiaomi не получит новую прошивку MIUI 12.5 Enhanced EditionПопулярная модель
Xiaomi готовится к распространению прошивки MIUI 12.5 Enhanced Edition. Стало известно, какой смартфон её не получит. И это довольно популярная модель.
В своё время POCO F1 стал легендой компании. Однако, судя по всему, он обречён остаться с прошивкой MIUI 12 на базе Android 10.
Напомним, POCO F1, также известный в некоторых регионах под названием Pocophone F1, был выпущен более трёх лет назад. Он поставлялся с MIUI 9 на базе Android Oreo 8.1. А вот MIUI 12.5 Enhanced Edition ему не светит. Это подтвердило сообщество Xiaomi Global Community.
Также СМИ пишут, что Xiaomi отменила обновление MIUI 12.5 Enhanced Edition для моделей Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S, Redmi Note 7, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 7A.
Источник: Gizmochina