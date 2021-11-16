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Какой смартфон Xiaomi не получит новую прошивку MIUI 12.5 Enhanced Edition

Популярная модель
Xiaomi готовится к распространению прошивки MIUI 12.5 Enhanced Edition. Стало известно, какой смартфон её не получит. И это довольно популярная модель.
Какой смартфон Xiaomi не получит новую прошивку MIUI 12.5 Enhanced Edition

В своё время POCO F1 стал легендой компании. Однако, судя по всему, он обречён остаться с прошивкой MIUI 12 на базе Android 10.

Напомним, POCO F1, также известный в некоторых регионах под названием Pocophone F1, был выпущен более трёх лет назад. Он поставлялся с MIUI 9 на базе Android Oreo 8.1. А вот MIUI 12.5 Enhanced Edition ему не светит. Это подтвердило сообщество Xiaomi Global Community.

Какой смартфон Xiaomi не получит новую прошивку MIUI 12.5 Enhanced Edition

Также СМИ пишут, что Xiaomi отменила обновление MIUI 12.5 Enhanced Edition для моделей Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S, Redmi Note 7, Redmi Y3, Redmi 7, Redmi 7A.

Источник: Gizmochina
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