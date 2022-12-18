Какой смартфон Xiaomi Poco самый лучший: сравнение F4 с F3, X3 Pro и X4 GT

Наверняка многие и вас, у кого сейчас Poco F3 или X3 Pro, думали, стоит ли их менять на новые F4 и X4 GT. И эксперт YouTube-канала Smart Life дал ответ на этот вопрос.

По комплектации обе новинки практически идентичны. У каждого в коробке лежит блок питания (по 67 Вт), кабель, документация, силиконовый чехол. Также у Poco F4 есть переходник для наушников, а у X4 GT его нет (но он и не нужен, так как оснащён разъёмом для наушников).

Что касается экрана, то у F4 и X4 GT различия есть уже в диагонали: у F4 она составляет 6,67 дюйма, у X4 GT - 6,6 дюйма. При этом матрица у F4 - AMOLED, а частота обновления - 120 Гц, тач - 360 Гц; у X4 GT стоит IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц и тачем 260 Гц.

Кроме того, задняя панель у Poco F4 сделана из стекла, тогда как у X4 GT - из матового пластика.

Работают оба смартфона на Android 12 и на одинаковой прошивке. Google-сервисы в обоих случаях уже предустановлены. Сканер отпечатка реагирует на касание чуть быстрее у X4 GT.

На Poco F4 установлен процессор Snapdragon 870, а на X4 GT - Dimensity 8100. Более технологичным считается последний. Если сравнивать показатели в бенчмарках, то, например, в AnTuTu новые модели действительно набрали больше баллов, но более существенной разница оказалась между X4 GT и X3 Pro (772 тысячи и 555 тысяч баллов) по сравнению с X3 и X4 (685 тысяч и 654 тысячи баллов). Подробнее о результатах тестирования - ниже.