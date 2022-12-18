Какой смартфон Xiaomi Poco самый лучший: сравнение F4 с F3, X3 Pro и X4 GT

Какой смартфон Xiaomi Poco самый лучший: сравнение F4 с F3, X3 Pro и X4 GTАппараты сравнили по основным характеристикам и в работе
Ведущий YouTube-канала Smart Life в одном из выпусков выяснил, какую модель смартфона Xiaomi Poco стоит купить в 2022 году: F3, F4, X3 Pro или же X4 GT.
Фото: Smart Life
Наверняка многие и вас, у кого сейчас Poco F3 или X3 Pro, думали, стоит ли их менять на новые F4 и X4 GT. И эксперт YouTube-канала Smart Life дал ответ на этот вопрос.
По комплектации обе новинки практически идентичны. У каждого в коробке лежит блок питания (по 67 Вт), кабель, документация, силиконовый чехол. Также у Poco F4 есть переходник для наушников, а у X4 GT его нет (но он и не нужен, так как оснащён разъёмом для наушников).
Что касается экрана, то у F4 и X4 GT различия есть уже в диагонали: у F4 она составляет 6,67 дюйма, у X4 GT - 6,6 дюйма. При этом матрица у F4 - AMOLED, а частота обновления - 120 Гц, тач - 360 Гц; у X4 GT стоит IPS-дисплей с частотой обновления 144 Гц и тачем 260 Гц.
Кроме того, задняя панель у Poco F4 сделана из стекла, тогда как у X4 GT - из матового пластика.
Работают оба смартфона на Android 12 и на одинаковой прошивке. Google-сервисы в обоих случаях уже предустановлены. Сканер отпечатка реагирует на касание чуть быстрее у X4 GT.
На Poco F4 установлен процессор Snapdragon 870, а на X4 GT - Dimensity 8100. Более технологичным считается последний. Если сравнивать показатели в бенчмарках, то, например, в AnTuTu новые модели действительно набрали больше баллов, но более существенной разница оказалась между X4 GT и X3 Pro (772 тысячи и 555 тысяч баллов) по сравнению с X3 и X4 (685 тысяч и 654 тысячи баллов). Подробнее о результатах тестирования - ниже.
По яркости экраны у F3 и F4 - одинаковые (к тому же у них AMOLED-матрица), а у X4 GT яркость стала чуть выше по сравнению с X3 Pro (ручная - примерно 149 кд/см² у X4 и 145 кд/см² у X3; авто - 177 кд/см² и 170 кд/см² соответственно). При этом у экранов X3 Pro и X4 GT нет ШИМа, так как это дисплеи с IPS-матрицей. То есть от них глаза уставать не будут.
По связи F4 и X4 GT всё практически идентично. Что касается звучания, то у F4 есть поддержка Dolby Atmos в отличие от X4 GT. Звучат внешние динамики у F3, F4, X3 Pro и X4 GT примерно одинаково.
В плане игр порадовал ведущего Poco X4 GT. Даже при установке в Genshin Impact ультра-высоких настроек спустя 30 минут играть всё ещё было комфортно и яркость не снижалась. Хотя практика показывает, что в играх себя более стабильно ведёт Snapdragon 870 (у F4), но при тестировании и X4 GT, и F4 показали себя одинаково хорошо. Нагревается корпус у них в процессе игры до 39-40 градусов Цельсия.
По части камер оба новых аппарата имеют три модуля на задней панели. Причём все они имеют одинаковые показатели: 64 МП - основной объектив (но у F4 - с оптической стабилизацией), 8 МП - широкоугольный, 2 МП - макро. Если сравнивать с предшественниками, то у них основные камеры были немного хуже: по 48 МП. Кроме того, у Poco F3 был макромодуль в 5 МП, тогда как у X3 Pro - 2 МП. А ещё X3 Pro оснащался портретным объективом (в 2 МП) в отличие от F3.
С точки зрения фотографий разница между устройствами не особо заметна, а вот по видео они отличаются друг от друга. Так, оба могут снимать на основную камеру в 4К (у F4 - 60 к/с, у X4 GT - 30 к/с), но с оптической стабилизацией - только F4 (это при том, то у X3 Pro оптическая стабилизация при съёмке в 4К 30 к/с была).
Фронтальные камеры у всех смартфонов примерно одинаковые. Но видео с фронтального объектива записывать F4 может максимум в 1080p 30 к/с (F3 мог в 1080p 60 к/с), X4 GT - в Full HD 60 к/с.
В целом, по мнению ведущего, по камерам победителем из всей линейки является всё же Poco F4.
Ёмкость аккумулятора у F4 составляет 4500 мАч, у X4 GT - 5080 мАч. Разряжаются они спустя 10 часов просмотра видео и 60 минут с одинаковой скоростью (истратилось 52 % и 18 % заряда соответственно), но за ночь больше заряда потерял X4 GT (6 % против 2 % у F4). Нужно сказать, что у F3 и X3 Pro результаты тестирования были теми же, но за ночь они оба теряли 2 %.
По скорости зарядки новые модели смартфонов тоже стали лидировать. Отчасти за счёт более мощной зарядки в 67 Вт по сравнению с 33 Вт у F3 и X3 Pro. До 100 % F3 заряжался за 52 минуты, а F4 стал заряжаться за 38 минут; X4 GT - за 55 минут, а X3 Pro - за 1 час 15 минут.
Вывод
Больше всего баллов (249) получил Poco F4. Однако у предыдущей модели F3 - всего на один балл меньше (248). Разница между X3 Pro и X4 GT составляет 15 баллов. В целом переходить с F3 на F4 особого смысла нет, а с X3 Pro на X4 GT уже можно, так как новая модель имеет улучшенную производительность и при этом худшую по видеовозможностям камеру.
Более подробно с итогами обзора вы можете ознакомиться выше (см. таблицу).