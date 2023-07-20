Какой смартфон за 10 тысяч рублей работает быстрее: Infinix или Xiaomi?

Что касается игр, то в них Xiaomi с Helio G85 обходил конкурента по скорости загрузки. Запускались при этом такие игры, как Candy Crush, Pin Out, Subway Surfers, PUBG.

Вывод

В целом как в системных приложениях, так и в играх быстрее себя показывал почти всегда Xiaomi Redmi 12C. Причём иногда в играх разница в скорости составляла даже 5-6 секунд.