Какой смартфон за 10 тысяч рублей работает быстрее: Infinix или Xiaomi?Сравнили Infinix Hot 30 Play и Xiaomi Redmi 12C
На YouTube-канале Tech Reason ведущий выяснил, кто быстрее запускает игры и приложения: Xiaomi Redmi 12C или Infinix Hot 30 Play.
Xiaomi Redmi 12C работает на базе Helio G85, тогда как Infinix Hot 30 Play - на Helio G37. Обе модели имеют 4 ГБ оперативной памяти.
Быстрее из этих двух смартфонов запустился Xiaomi. Причём намного быстрее.
Набиратель номера точно так же открылся быстрее на Redmi 12C, а вот настройки - примерно в одно и то же время на обоих устройствах.
Приложение Amazon тоже быстрее загрузилось на Xiaomi.
Что касается игр, то в них Xiaomi с Helio G85 обходил конкурента по скорости загрузки. Запускались при этом такие игры, как Candy Crush, Pin Out, Subway Surfers, PUBG.
Вывод
В целом как в системных приложениях, так и в играх быстрее себя показывал почти всегда Xiaomi Redmi 12C. Причём иногда в играх разница в скорости составляла даже 5-6 секунд.