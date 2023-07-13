Какой Xiaomi купить из двух самых дешёвых: Poco C51 против Redmi A2+Это один и тот же телефон или всё-таки нет?
Ищете недорогой Xiaomi? Тогда вы наверняка уже слышали о Poco С51 и Redmi A2+. Но что из них лучше взять?
Внешне Xiaomi Poco С51 и Redmi A2+ не отличаются практически ничем. Да и комплектация у них одинаковая. Это блок питания на 10 Вт, скрепка, кабели Micro USB.
Запустились устройства тоже одновременно. Даже лотки для сим-карт у них взаимозаменяемые. Так в чём всё-таки между ними разница?
Разница заключается в объёме памяти. У Redmi A2+ он составляет 2/32 ГБ, у Poco С51 - 2/64 ГБ. Но процессоры при этом стоят у них одинаковые: это MediaTek Helio G36.
Камеры у Poco С51 и Redmi A2+ снимают тоже одинаково. С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
Различия между Poco C51 и Redmi A2+ заключаются лишь в логотипе и в объёме памяти. Поэтому из них лучше брать вариант, который будет стоить дешевле.