Какой Xiaomi купить из двух самых дешёвых: Poco C51 против Redmi A2+

Внешне Xiaomi Poco С51 и Redmi A2+ не отличаются практически ничем. Да и комплектация у них одинаковая. Это блок питания на 10 Вт, скрепка, кабели Micro USB.

Запустились устройства тоже одновременно. Даже лотки для сим-карт у них взаимозаменяемые. Так в чём всё-таки между ними разница?

Разница заключается в объёме памяти. У Redmi A2+ он составляет 2/32 ГБ, у Poco С51 - 2/64 ГБ. Но процессоры при этом стоят у них одинаковые: это MediaTek Helio G36.

Камеры у Poco С51 и Redmi A2+ снимают тоже одинаково. С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.