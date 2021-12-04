Каков на прочность модульный смартфон с полностью заменяемыми компонентами

Блогер испытал на прочность модель Fairphone 4. Зак разобрал модульный смартфон без использования теплового пистолета, быстро собрал его обратно и начал тестирование.

Он начал с теста на царапины. У него Fairphone установлено защитное стекло Gorilla Glass 5 — оно царапается на уровне твёрдости 6. Корпус телефона выполнен из анодированного металла, а съёмная задняя панель — из матового пластика.

Смартфон прошёл и тест на огонь. Его ЖК-экран жгли около 10 секунд и он полностью восстановился после этого. Также он выдержал тест на изгиб.