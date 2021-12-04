Каков на прочность модульный смартфон с полностью заменяемыми компонентами

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Каков на прочность модульный смартфон с полностью заменяемыми компонентамиПроверил известный блогер
Большинство современных смартфонов сделаны так, что их очень сложно разбирать и самостоятельно в них что-то заменять. Нидерландский производитель Fairphone же выпускает модульные телефоны, в которых легко можно устанавливать новые компоненты. Компания даже продает ремонтные комплекты и запчасти напрямую своим клиентам. Один из её аппаратов проверил на прочность блогер Зак Нельсон (JerryRigEverything).
Блогер испытал на прочность модель Fairphone 4. Зак разобрал модульный смартфон без использования теплового пистолета, быстро собрал его обратно и начал тестирование.
Он начал с теста на царапины. У него Fairphone установлено защитное стекло Gorilla Glass 5 — оно царапается на уровне твёрдости 6. Корпус телефона выполнен из анодированного металла, а съёмная задняя панель — из матового пластика.
Смартфон прошёл и тест на огонь. Его ЖК-экран жгли около 10 секунд и он полностью восстановился после этого. Также он выдержал тест на изгиб.
Источник: GSMArena