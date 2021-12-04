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Каков на прочность модульный смартфон с полностью заменяемыми компонентами

Проверил известный блогер
Большинство современных смартфонов сделаны так, что их очень сложно разбирать и самостоятельно в них что-то заменять. Нидерландский производитель Fairphone же выпускает модульные телефоны, в которых легко можно устанавливать новые компоненты. Компания даже продает ремонтные комплекты и запчасти напрямую своим клиентам. Один из её аппаратов проверил на прочность блогер Зак Нельсон (JerryRigEverything).
Каков на прочность модульный смартфон с полностью заменяемыми компонентами

Блогер испытал на прочность модель Fairphone 4. Зак разобрал модульный смартфон без использования теплового пистолета, быстро собрал его обратно и начал тестирование.

Он начал с теста на царапины. У него Fairphone установлено защитное стекло Gorilla Glass 5 — оно царапается на уровне твёрдости 6. Корпус телефона выполнен из анодированного металла, а съёмная задняя панель — из матового пластика.

Смартфон прошёл и тест на огонь. Его ЖК-экран жгли около 10 секунд и он полностью восстановился после этого. Также он выдержал тест на изгиб.

Источник: GSMArena
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