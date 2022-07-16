Какова себестоимость самого дорогого смартфона Xiaomi

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Какова себестоимость самого дорогого смартфона XiaomiЕго рыночная цена — около $899
Недавно Xiaomi выпустила на китайском рынке свой лучший и самый дорогой смартфон Xiaomi 12S Ultra. Он отличился объективом Leica с 1-дюймовым датчиком Sony IMX989, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт. Исследователи Counterpoint Research подсчитали себестоимость компонентов смартфона.
Согласно данным Counterpoint Research, производство Xiaomi 12S Ultra, оснащённого 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища, стоит около 516 долларов. Рыночная цена модели составляет 5 999 юаней или около 899 долларов. Подсистемы обработки изображений вместе с памятью составляют почти 67% от общей стоимости аппарат. Ниже можно посмотреть структуру стоимости подробнее: