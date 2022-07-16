Какова себестоимость самого дорогого смартфона Xiaomi

Согласно данным Counterpoint Research, производство Xiaomi 12S Ultra, оснащённого 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища, стоит около 516 долларов. Рыночная цена модели составляет 5 999 юаней или около 899 долларов. Подсистемы обработки изображений вместе с памятью составляют почти 67% от общей стоимости аппарат. Ниже можно посмотреть структуру стоимости подробнее: