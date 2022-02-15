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Какую информацию нельзя хранить на смартфоне

Рассказала специалист
Аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина рассказала, какую информацию лучше не доверять смартфону.
Какую информацию нельзя хранить на смартфоне

Эксперт отметила, что при взломе злоумышленник может получить доступ к любой информации, которая хранится на телефоне. Поэтому «категорически не рекомендуется хранить чувствительные данные в заметках, галерее или переписке в различных мессенджерах». Для хранения паролей лучше использовать менеджер паролей или встроенные системы хранения паролей, которые есть как в Android, так и в iOS.

Помимо этого, на телефоне не стоит держать копии личных документов, а именно копии паспорта или ИНН. Лучше всего загрузить их в защищённое облако. Также надо удалять все фотографии, на которых есть ваше лицо рядом с какими-то документами или рядом с белым листом.

Эксперт добавила, что не стоит нажимать галочку рядом с пунктом «запомнить меня» при использовании мобильных браузеров, не рекомендуется сохранять данные банковской карты при совершении покупок в интернете. И вообще не стоит хранить в открытом виде банковские данные, будь то CVV, номер или фото карты.

Не следует хранить на личном устройстве какую-либо рабочую информацию, если вы не хотите нанести ущерб компании.

Источник: Прайм
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