Какую информацию нельзя хранить на смартфоне

Эксперт отметила, что при взломе злоумышленник может получить доступ к любой информации, которая хранится на телефоне. Поэтому «категорически не рекомендуется хранить чувствительные данные в заметках, галерее или переписке в различных мессенджерах». Для хранения паролей лучше использовать менеджер паролей или встроенные системы хранения паролей, которые есть как в Android, так и в iOS.

Помимо этого, на телефоне не стоит держать копии личных документов, а именно копии паспорта или ИНН. Лучше всего загрузить их в защищённое облако. Также надо удалять все фотографии, на которых есть ваше лицо рядом с какими-то документами или рядом с белым листом.

Эксперт добавила, что не стоит нажимать галочку рядом с пунктом «запомнить меня» при использовании мобильных браузеров, не рекомендуется сохранять данные банковской карты при совершении покупок в интернете. И вообще не стоит хранить в открытом виде банковские данные, будь то CVV, номер или фото карты.

Не следует хранить на личном устройстве какую-либо рабочую информацию, если вы не хотите нанести ущерб компании.