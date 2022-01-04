Какую камеру получит iPhone 15

Информацией поделился аналитик Джефф Пу (Jeff Pu). По его словам, перископная камера позволит пользователям увеличивать изображение ещё больше без потери качества. Это не первый раз, когда источники говорят о включении в будущие айфоны перископной камеры.

Ранее сообщалось, что в iPhone 14 Pro будет такая камера. Но, похоже, нам придётся ещё подождать. На данный момент текущая флагманская серия iPhone 13 предлагает трёхкратный оптический зум на моделях Pro. Вместе с перископной камерой зум может стать десятикратным.