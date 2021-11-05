Какую подлость Apple подстроила для тех, кто заменит экран не в официальном сервисном центре

Как пишет The Verge, если владелец попытается заменить экран не в авторизованном сервисном центре Face ID просто перестанет работать. Дело в том, что во время ремонта нужно знать, как конкретно установить крошечный микроконтроллер на новый экран.

Это изменение конструкции значительно усложняет ремонт у независимых мастеров. Официальные сервисные центры Apple, видимо, не сталкиваются с этой проблемой, поскольку у них есть доступ к программному обеспечению, которое «может заставить iPhone 13 "принять" новый экран с помощью нескольких щелчков мыши».