Какую подлость Apple подстроила для тех, кто заменит экран не в официальном сервисном центре

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Какую подлость Apple подстроила для тех, кто заменит экран не в официальном сервисном центреЕсть один нюанс
Стало ясно, что вместе с новыми функциями новые iPhone 13 получили и новые ограничения, которые серьёзно усложняют их ремонт. Речь идёт о работе Face ID после замены экрана.
Как пишет The Verge, если владелец попытается заменить экран не в авторизованном сервисном центре Face ID просто перестанет работать. Дело в том, что во время ремонта нужно знать, как конкретно установить крошечный микроконтроллер на новый экран.
Это изменение конструкции значительно усложняет ремонт у независимых мастеров. Официальные сервисные центры Apple, видимо, не сталкиваются с этой проблемой, поскольку у них есть доступ к программному обеспечению, которое «может заставить iPhone 13 "принять" новый экран с помощью нескольких щелчков мыши».
Источник: The Verge