Какую технику Apple вы сможете зарядить USB-C кабелем

Скорее всего, iPhone 14 останется с разъёмом Lightning, но как минимум одна новая модель iPhone 15 будет оснащена портом USB-C, по словам аналитика Apple Минг-Чи Куо. Вскоре Марк Гурман из Bloomberg подвердил, что Apple действительно тестирует прототипы моделей iPhone с портом USB-C.

Вдобавок, Apple планирует обновить бюджетный iPad портом USB-C, по данным Филипа Эспосито из 9to5Mac. Выпуск 10-го поколения iPad завершит переход Apple на USB-C во всей линейке iPad.

По словам Куо, после перехода iPhone на USB-C он ожидает, что в обозримом будущем на USB-C перейдут и другие аксессуары Apple, включая зарядные кейсы для AirPods.

Еще один аксессуар, который, как ожидает Куо, в будущем перейдет с Lightning на USB-C, - это аккумуляторный блок MagSafe для iPhone 12 и более новых моделей.

К тому же он ожидает, что трио аксессуаров Apple - Magic Keyboard, Magic Trackpad и Magic Mouse (клавиатура, трэкпад и мышка) для Mac - тоже перейдут на порты USB-C. В настоящее время все три аксессуара оснащены разъёмом Lightning.