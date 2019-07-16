Камера флагманского смартфона Lenovo фотографирует на уровне современных iPhone

Компания выпустила его в апреле текущего года. Напомним, устройство работает на основе Snapdragon 855, имеет 12 ГБ оперативной памяти, а также квадрокамеру со следующими характеристиками: датчик на 48 Мп со светосилой f/1.8, датчики на 16 (со сверхширокоугольным объективом), 8 (с телеобъективом) и 2 Мп. Фронтальная камера устройства имеет 32 Мп. Стоит смартфон от $430.

По итогам тестов Lenovo Z6 Pro набрал 95 баллов. Этот результат поместил его в рейтинге строчкой выше, чем iPhone 8 Plus, и строчкой ниже, чем OnePlus 6. Качество фотографий, сделанных с помощью камеры Lenovo, эксперты оценили особенно высоко (на 103 балла). Видео подкачало, поэтому суммарный балл получился ниже, чем мог бы быть.