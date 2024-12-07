Опубликовано 07 декабря 2024, 19:441 мин.
Камера Google Pixel 9A отойдет от «философии» серии — перестанет так выпиратьСкорее всего, предпочтет плоский дизайн
Утечки и ранние прототипы Google Pixel 9A свидетельствуют о том, что телефон откажется от фирменной панели камеры, которую можно увидеть на последних устройствах Pixel. Камера будет располагаться вровень с задней панелью телефона.
Этот шаг согласуется с комментариями Клода Зеллвегера из Google, который в августе намекнул, что достижения в области вычислительной фотографии могут позволить уменьшить размеры датчиков камеры и корпусов без ущерба для качества изображения.
Серия Pixel A — хороший полигон для тестирования такого подхода, поскольку телефоны среднего класса часто балансируют между стоимостью и производительностью. Ожидается, что 9A будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и тем же чипом Tensor G4, который используется в моделях Pixel 9 и Pro Fold. Однако, по слухам, в нем может использоваться более старый модем, что может повлиять на производительность сотовой связи.
Ожидается, что Google анонсирует Pixel 9A в марте.