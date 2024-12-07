Серия Pixel A — хороший полигон для тестирования такого подхода, поскольку телефоны среднего класса часто балансируют между стоимостью и производительностью. Ожидается, что 9A будет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и тем же чипом Tensor G4, который используется в моделях Pixel 9 и Pro Fold. Однако, по слухам, в нем может использоваться более старый модем, что может повлиять на производительность сотовой связи.

Ожидается, что Google анонсирует Pixel 9A в марте.