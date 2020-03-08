Камера недорогого Samsung Galaxy A72 оказалась на уровне iPhone SE (2020)

У Samsung Galaxy A72 есть основная камера на 64 Мп, её дополняют ультраширик на 12 Мп, телефото на 8 Мп и макрокамера на 5 Мп.

За фотовозможности смартфон получил 112 баллов. За увеличение — 51 балл, а за видеосъёмку — 92 балла. Общий балл составил 105. Это поместило Samsung Galaxy A72 на несколько позиций выше Apple iPhone SE (2020) в рейтинге (у последнего — 103 балла).

Из плюсов эксперты отметили хороший динамический диапазон при ярком свете, низкий уровень шума при дневном освещении. Однако шум наблюдается при слабом освещении, а также смартфон неточно передаёт тон кожи.