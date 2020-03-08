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Сегодня в 17:43
Камера недорогого Samsung Galaxy A72 оказалась на уровне iPhone SE (2020)Samsung обойдётся дешевле
Эксперты DxOMark оценили возможности камеры смартфона Samsung Galaxy A72, который в России оценён в 35 990 рублей минимум. В целом, специалисты назвали устройство заманчивым вариантом в своём сегменте.
У Samsung Galaxy A72 есть основная камера на 64 Мп, её дополняют ультраширик на 12 Мп, телефото на 8 Мп и макрокамера на 5 Мп.
За фотовозможности смартфон получил 112 баллов. За увеличение — 51 балл, а за видеосъёмку — 92 балла. Общий балл составил 105. Это поместило Samsung Galaxy A72 на несколько позиций выше Apple iPhone SE (2020) в рейтинге (у последнего — 103 балла).
Из плюсов эксперты отметили хороший динамический диапазон при ярком свете, низкий уровень шума при дневном освещении. Однако шум наблюдается при слабом освещении, а также смартфон неточно передаёт тон кожи.