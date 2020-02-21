Камера нового флагмана Samsung поможет слабовидящим

По словам инсайдера, функция Space Zoom в смартфоне, которая даёт 100-кратное увеличение, имеет специальную оптимизацию для текста. Это значит, что при съёмке каких-либо надписей, расположенных довольно далеко, смартфон сможет улучшать изображение так, чтобы пользователь смог различить буквы. При этом неважно, насколько размытой будет казаться картинка на экране. Эта опция может быть полезна для людей, которые плохо видят вдали.

Напомним, недавно в сети появились любопытные фотографии, сделанные на Galaxy S20 Ultra. Они были сделаны при плохом освещении в стандартном режиме, но выглядели не хуже, чем если бы использовался специализированный «ночной» режим.