Камера нового китайского смартфона умеет делать обычные предметы прозрачными

Похоже, что это становится возможным благодаря камере разрешением 5 Мп с неким фотохромным фильтром. Известные блогеры пишут, что камера OnePlus 8 Pro способна делать так, что некоторые тёмные объекты выглядят, как прозрачные. Чтобы было понятнее, о чём идёт речь, прилагаем видеоролик: