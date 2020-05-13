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Камера нового китайского смартфона умеет делать обычные предметы прозрачными
Вот такое «рентгеновское зрение»
Пользователи недавно выпущенного OnePlus 8 Pro заметили странную особенность. Если верить всем фотографиям и видео, камера нового китайского смартфона умеет делать обычные предметы прозрачными.
Похоже, что это становится возможным благодаря камере разрешением 5 Мп с неким фотохромным фильтром. Известные блогеры пишут, что камера OnePlus 8 Pro способна делать так, что некоторые тёмные объекты выглядят, как прозрачные. Чтобы было понятнее, о чём идёт речь, прилагаем видеоролик:
Отмечается, что на фотографиях и видео просвечивает пластик и стекло. Чтобы включить такую опцию на OnePlus 8 Pro, нужно в настройках выбрать фильтр Photochrome.
Сообщается также, что камера способна фиксировать инфракрасное излучение светодиодов, невидимое человеческому глазу.