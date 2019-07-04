Камера преемника самого дорогого смартфона Xiaomi побьёт конкурентов

В соцсети Weibo представитель Xiaomi Томас Вонг (Thomas Wang) написал одному из пользователей, что, вопреки слухам, Mi MIX 4 не будет оснащён датчиком на 64 Мп от Samsung. Какой же сенсор в итоге получит модель представитель не рассказал. Но журналисты предположили, что это будет датчик от Sony. Сейчас компания работает над сенсором с разрешением матрицы в 52 Мп, который, по слухам, должен дебютировать вместе с Xperia XZ4. Его и может «прибрать» Xiaomi, чтобы соответствовать концепции линейки Mi MIX, предполагающей топовые характеристики для моделей.

Сообщается, что датчик получил объектив с максимальной диафрагмой f/1,6 и поддерживает запись видео в разрешении 4K Ultra HD, а также режим Ultra Slow motion на скорости 960 кадров в секунду. В общем, камера должна выглядеть достойно на фоне конкурентов.

У Sony, впрочем, есть ещё один датчик на 40 Мп, который используется в Huawei P30 Pro. Сказать точно, какой решит использовать Xiaomi, пока нельзя.