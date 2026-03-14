Камера Sony, 144 Гц, 12 ГБ ОЗУ: представлен Motorola Edge 70 Fusion+ 5G

Камера Sony, 144 Гц, 12 ГБ ОЗУ: представлен Motorola Edge 70 Fusion+ 5GИ добротным аккумулятором
Внутри установлен Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет 256 ГБ.
Экран устройства имеет диагональ с изогнутыми краями со всех сторон. Он поддерживает частоту обновления 144 Гц, цветопередачу Pantone и может достигать яркости до 5200 нит. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i.
Смартфон также получил защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также прочность уровня военных стандартов.
Аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч поддерживает быструю зарядку 68 Вт. По словам компании, 10 минут зарядки могут обеспечить работу устройства на целый день.
Цена смартфона в Бразилии составляет около 2969 бразильских реалов (примерно 570 долларов). Будет ли доступен смартфон глобально — не уточняется.