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Сегодня в 17:43

Камера в новых флагманских смартфонах OnePlus перестаёт снимать через 10 минут использования

Из-за перегрева
Аккаунт TechDroider в Twitter рассказал, что новый флагманский смартфон OnePlus 9 Pro испытывает проблемы с камерой. Связаны они с перегревом.

Сообщается, что уже через 10 минут использования камеры OnePlus 9 Pro перестаёт делать снимки или видеозаписи. Дело в том, что устройство перегревается. На фото видно, что температура равна 33,5 градуса или 44,2 градуса.

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Фото: TechDroider

TechDroider уточнил, что смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra на процессоре Exynos перестаёт снимать после того, как температура повышается до 49-52 градусов. Это происходит после 20 минут использования камеры.

Эту проблему можно решить через обновление программного обеспечения. Аналогичная проблема была у Galaxy S20+, но она была решена после апдейта.