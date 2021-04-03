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Сегодня в 17:43
Камера в новых флагманских смартфонах OnePlus перестаёт снимать через 10 минут использования
Из-за перегрева
Аккаунт TechDroider в Twitter рассказал, что новый флагманский смартфон OnePlus 9 Pro испытывает проблемы с камерой. Связаны они с перегревом.
Сообщается, что уже через 10 минут использования камеры OnePlus 9 Pro перестаёт делать снимки или видеозаписи. Дело в том, что устройство перегревается. На фото видно, что температура равна 33,5 градуса или 44,2 градуса.
TechDroider уточнил, что смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra на процессоре Exynos перестаёт снимать после того, как температура повышается до 49-52 градусов. Это происходит после 20 минут использования камеры.
Эту проблему можно решить через обновление программного обеспечения. Аналогичная проблема была у Galaxy S20+, но она была решена после апдейта.