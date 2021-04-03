Камера в новых флагманских смартфонах OnePlus перестаёт снимать через 10 минут использования

TechDroider уточнил, что смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra на процессоре Exynos перестаёт снимать после того, как температура повышается до 49-52 градусов. Это происходит после 20 минут использования камеры.

Эту проблему можно решить через обновление программного обеспечения. Аналогичная проблема была у Galaxy S20+, но она была решена после апдейта.