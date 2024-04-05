Камерофон среднего класса Tecno Camon 30 Pro 5G протестировали за рубежом

Камерофон среднего класса Tecno Camon 30 Pro 5G протестировали за рубежомЕсть ли смысл его сейчас покупать?
Tecno Camon 30 Pro 5G поставляется вместе с наушниками. Также в коробке есть чехол, защитное стекло, кабель, зарядку на 70 Вт. До 100% заряжается устройство за 52 минуты. Оснащён смартфон также ИК-портом для управления различной бытовой техникой, стереодинамиками с Dolby Atmos. Поддержки карт памяти у устройства нет.
На Tecno Camon 30 Pro стоит дисплей с диагональю 6,78 дюйма, матрицей AMOLED, частотой обновления 144 Гц, разрешением 1080p. Экран очень отзывчивый. Он идеально подходит для любителей игр. Максимальная яркость дисплея — 1300 нит.
Работает новинка на процессоре Dimensity 8200 Ultimate. Он очень быстрый. Результаты его тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже.
Селфи-камера у Camon 30 Pro имеет разрешение 50 МП. Детализация у неё хорошая. Записывать видео на эту камеру можно максимум в 4К 30 к/с. Функция стабилизации вручную включается и отключается.
Основной модуль и сверхширик тоже имеют разрешение 50 МП. Есть ещё датчик глубины на 2 МП. При съёмке в портретном режиме смартфон иногда ошибается с отделением объекта от заднего фона.
Также у вас есть на выбор три режима съёмки, возможность изменения неба на фото и пр. На основную камеру тоже видео записывается в 4К 30 к/с.
Вывод
Camon 30 Pro 5G оснащён мощным процессором, отличным дисплеем, двойными стереодинамиками, хорошими звуком и камерами, достойным временем автономной работы, поддержкой быстрой зарядки. В то же время качество сборки могло бы быть и лучше по сравнению с конкурентами. Имеет смысл брать именно Tecno Camon 30 Pro, если для вас большую роль играет производительность.