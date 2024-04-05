Камерофон среднего класса Tecno Camon 30 Pro 5G протестировали за рубежом

Tecno Camon 30 Pro 5G поставляется вместе с наушниками. Также в коробке есть чехол, защитное стекло, кабель, зарядку на 70 Вт. До 100% заряжается устройство за 52 минуты. Оснащён смартфон также ИК-портом для управления различной бытовой техникой, стереодинамиками с Dolby Atmos. Поддержки карт памяти у устройства нет.

На Tecno Camon 30 Pro стоит дисплей с диагональю 6,78 дюйма, матрицей AMOLED, частотой обновления 144 Гц, разрешением 1080p. Экран очень отзывчивый. Он идеально подходит для любителей игр. Максимальная яркость дисплея — 1300 нит.

Работает новинка на процессоре Dimensity 8200 Ultimate. Он очень быстрый. Результаты его тестирования в бенчмарках вы можете увидеть ниже.