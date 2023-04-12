Камерофонам придется подвинуться: когда представят Xiaomi 13 Ultra

Ожидается, что Xiaomi 13 Ultra станет улучшенной и более впечатляющей версией ранее выпущенных Xiaomi 13 и 13 Pro, которые были анонсированы на MWC несколько месяцев назад.

Хотя подробностей о телефоне мало, просочившиеся рендеры позволяют предположить, что устройство будет оснащено новыми объективами Leica Summicron, аналогичными тем, которые используются в Xiaomi 13 Pro. Чипсет Snapdragon 8 Gen 2, на котором работают Xiaomi 13 и 13 Pro, как ожидается, будет установлен и в Xiaomi 13 Ultra.

Наряду с Xiaomi 13 Ultra, на мероприятии будут представлены новые продукты интернета вещей, хотя пока неизвестно, что это будут за продукты.