Камеру нового смартфона Honor научили «оживлять» предметы

Это возможно благодаря дополненной реальности. Сообщается, что Huawei уже опубликовала рекламный ролик с демонстрацией функции. Мы однако можем посмотреть только на скриншот из видео. На нём видно, как Мона Лиза была «оживлена» и теперь походит на вполне реальную девушку.