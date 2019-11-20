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Камеру нового смартфона Honor научили «оживлять» предметы
Для этого используется дополненная реальность
На следующей неделе Huawei должна представить новые смартфоны серии Honor V30. Основной акцент в них будет сделан на камеру. Компания рассказала об одной её интересной «фишке», которая позволит «превращать» 2D-объекты в 3D.
Это возможно благодаря дополненной реальности. Сообщается, что Huawei уже опубликовала рекламный ролик с демонстрацией функции. Мы однако можем посмотреть только на скриншот из видео. На нём видно, как Мона Лиза была «оживлена» и теперь походит на вполне реальную девушку.
The Drive
Как пишут журналисты, для придания объектам объёма Honor V30 использует математическую матрицу, которая построена на основе данных с камеры. Главную роль здесь, конечно, играет датчик ToF.
Напомним, презентация смартфонов Honor V30 ожидается 26 ноября.