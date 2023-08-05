Камеры Android-смартфонов научили искать и приближать QR-коды в кадре

API сканера кодов, интегрированный в системное приложение Google QR Code Scanner, может быть внедрен и в другие приложения. Самое приятное, что пользователям не нужно будет делать снимок, поскольку API использует машинное обучение Google на устройстве для интерпретации QR-кодов.

Потенциально она может быть доступна на устройствах под управлением ОС Android 13 или более новой версии.