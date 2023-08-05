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14:13, 05 августа 2023
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Камеры Android-смартфонов научили искать и приближать QR-коды в кадре

Функция пока лишь тестируется

Компания Google работает над новой интересной функцией, которая может значительно упростить считывание далеких QR-кодов на телефонах под управлением ОС Android.

Камеры Android-смартфонов научили искать и приближать QR-коды в кадре

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Технологический гигант разрабатывает сканер, который автоматически обнаруживает QR-коды в кадре камеры, увеличивает масштаб и считывает их. Пока эта функция недоступна пользователям, но она входит в состав новейших API, которые Google предлагает разработчикам.

Камеры Android-смартфонов научили искать и приближать QR-коды в кадре
© Google

API сканера кодов, интегрированный в системное приложение Google QR Code Scanner, может быть внедрен и в другие приложения. Самое приятное, что пользователям не нужно будет делать снимок, поскольку API использует машинное обучение Google на устройстве для интерпретации QR-кодов.

Потенциально она может быть доступна на устройствах под управлением ОС Android 13 или более новой версии.

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