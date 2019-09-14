Камеры ещё не вышедшего Google Pixel и последнего флагмана от Samsung сравнили на видео

У обзорщиков в руках оказался прототип Google Pixel 4 XL. Ведущий канала объяснил, что к моменту выхода коммерческой модели некоторые характеристики смартфона и даже его дизайн могут измениться. Тем не менее, получить представление о возможностях камеры будущего флагмана от Google можно.

Блогер начала с простого теста: съёмки при дневном освещении. Фото на Galaxy Note10+ показалось ему более ярким, а вот снимок Pixel 4 XL — более реалистичным с тёплыми оттенками цветов. Затем обзорщик сделал фото на фронталку, но уточнил, что не смог отключить размытие фона на аппарате от Google.