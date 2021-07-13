Камеры флагманских смартфонов Huawei P50 рассекречены до премьеры

Информацией поделился инсайдер RODENT950. По его сведениям, у модели Huawei P50 будут три датчика изображения: Sony IMX707 (размер 1/1,18 дюйма), Sony IMX600 (40 Мп) и телефото с трёхкратным увеличением. У Huawei P50 Pro установят Sony IMX800 (говорят, тут матрица размером в дюйм), Omnivision OV64A (64 Мп с крупными пикселями), пятикратный перископ и ToF.

К сожалению, по-прежнему ничего неизвестно по поводу селфи-камеры.

Согласно последним данным, серию Huawei P50 представят в конце июля. У модели Huawei P50 Pro должен быть экран разрешеием 2,5K (1224 x 2696 пикселей), поддержка 5G и WiFi 6+. Выйдет и 4G-вариант.