Камеры флагманских смартфонов Huawei P50 рассекречены до премьеры

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Сегодня в 15:32
Камеры флагманских смартфонов Huawei P50 рассекречены до премьерыИзвестны названия датчиков
Когда-нибудь Huawei всё же представит смартфоны новой флагманской серии Huawei P50. К тому моменту мы, видимо, будем уже всё знать об аппаратах. Сегодня стали известны характеристики их камер.
Информацией поделился инсайдер RODENT950. По его сведениям, у модели Huawei P50 будут три датчика изображения: Sony IMX707 (размер 1/1,18 дюйма), Sony IMX600 (40 Мп) и телефото с трёхкратным увеличением. У Huawei P50 Pro установят Sony IMX800 (говорят, тут матрица размером в дюйм), Omnivision OV64A (64 Мп с крупными пикселями), пятикратный перископ и ToF.
К сожалению, по-прежнему ничего неизвестно по поводу селфи-камеры.
Согласно последним данным, серию Huawei P50 представят в конце июля. У модели Huawei P50 Pro должен быть экран разрешеием 2,5K (1224 x 2696 пикселей), поддержка 5G и WiFi 6+. Выйдет и 4G-вариант.