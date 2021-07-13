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Сегодня в 15:32

Камеры флагманских смартфонов Huawei P50 рассекречены до премьеры

Известны названия датчиков
Когда-нибудь Huawei всё же представит смартфоны новой флагманской серии Huawei P50. К тому моменту мы, видимо, будем уже всё знать об аппаратах. Сегодня стали известны характеристики их камер.
Камеры флагманских смартфонов Huawei P50 рассекречены до премьеры

Информацией поделился инсайдер RODENT950. По его сведениям, у модели Huawei P50 будут три датчика изображения: Sony IMX707 (размер 1/1,18 дюйма), Sony IMX600 (40 Мп) и телефото с трёхкратным увеличением. У Huawei P50 Pro установят Sony IMX800 (говорят, тут матрица размером в дюйм), Omnivision OV64A (64 Мп с крупными пикселями), пятикратный перископ и ToF.

К сожалению, по-прежнему ничего неизвестно по поводу селфи-камеры.

Согласно последним данным, серию Huawei P50 представят в конце июля. У модели Huawei P50 Pro должен быть экран разрешеием 2,5K (1224 x 2696 пикселей), поддержка 5G и WiFi 6+. Выйдет и 4G-вариант.