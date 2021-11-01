Камеры флагманских Xiaomi 11T Pro, Mi 11 Ultra и Mix 4 подробно сравнили

Уже по первой фотографии заметно, что динамический диапазон у Mix 4 слабый: много засветов. На 11T Pro выходит очень тёмная картинка. Лучшее фото получилось в целом на Mi 11 Ultra, но это если говорить именно о первом снимке.

Также на смартфонах изображения получаются разного оттенка: более правильные цвета выходят на Mix 4, правда, по детализации он оказывается хуже всего.

Интересно, что при оптическом увеличении лучше показал себя уже Mix, а вот на Ultra не сработал автофокус. На других подобных фото более «живыми» объекты получались тоже на Mix 4, хотя по деталям лучше «вытягивал» Ultra.

При съёмке заката вновь лидирует Mi 11 Ultra. По чёткости и деталям лучше оказывается Mix 4, но при этом он лишь немного превосходит Ultra. Соответственно, если вам необходим хороший динамический диапазон, то выбирайте Ultra, а если хотите больше деталей - Mix. Вместе с тем 11T Pro часто выдаёт самые слабые с точки зрения детализации, но насыщенные фото.

В съёмке портрета лучший уровень детализации демонстрирует Mi 11 Ultra. Хотя надо отметить, что разница между ним и другими смартфонами в этом смысле совсем незначительная. В то же время Ultra не засвечивает задний фон, как все остальные, на дневных фото.

Ночью при пятикратном и десятикратном увеличении интереснее фото, по словам ведущего, выходят однозначно на Ultra. А вот с широкоугольной съёмкой он справился хуже всех - лидировал здесь объектив 11T Pro.

В кафе при искусственном освещении вновь лидирует Ultra: остальные показывают себя несколько хуже из-за засветов. По деталям же примерно на одном уровне находятся Ultra и Mix.

Была при этом одна фотография, где Ultra не смог справиться. Это фото стены с неоновой подсветкой. На снимке, сделанном на Mi 11 Ultra, видны сильные засветы. Другие фото демонстрируют, что при недостатке освещения на фото с этого смартфона недостаточно деталей, засвечиваются яркие объекты. По вечерним фото, если говорить в целом, лидируют Mix 4 и Mi 11 Ultra, а 11T Pro во всех случаях проигрывает.

На селфи-фото HDR лучше всего работает на Mix 4. А по деталям слабее всего оказывается фронтальная камера у Mi 11 Ultra.

Ведущий заключил, что победителем во всех тестах всё-таки оказывается именно Xiaomi Mi 11 Ultra. На последнем же месте в этой борьбе оказывался практически всегда 11T Pro.