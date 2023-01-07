Камеры Google Pixel 7 трескаются без падения

В основном защитное стекло отваливается и объектив камеры остаётся обнажённым. Сообщения о такой проблеме появляются уже несколько последних недель.

Наиболее вероятным кажется наличие производственного брака или дефекта конструкции. Время появления этой проблемы зимой также может указывать на то, что играет роль температура. Некоторые пользователи сообщают, что стекло трескалось, когда они выходили из дома на улицу.