Камеры грядущих Oppo Find X10 протестировали вплотную к iPhone 17 Pro

Опубликовано 24 июля 2026, 06:521 мин.
Камеры грядущих Oppo Find X10 протестировали вплотную к iPhone 17 ProСлиты первые фото
Oppo проводит тесты своих будущих флагманов Oppo Find X10, Find X10 Pro и Find X10 Pro Max. Так, СМИ опубликовали снимки трёх устройств в одной тестовой установке вместе с iPhone 17 Pro.
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Судя по всему, Oppo сравнивает камеры своих новинок с возможностями последнего флагмана Apple. На фотографиях телефоны Oppo скрыты в защитных чехлах, чтобы скрыть финальный дизайн.
Однако можно заметить, что у всех трёх моделей задняя панель разделена на две части, а блок камер имеет прямоугольную форму и тянется почти через всю ширину корпуса.
Пока неясно, изображены ли на фото три разных устройства или один и тот же телефон в разных положениях.
Линейку могут представить в сентябре.