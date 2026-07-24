Телефоны
Опубликовано 24 июля 2026, 06:52
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Камеры грядущих Oppo Find X10 протестировали вплотную к iPhone 17 Pro

Слиты первые фото
Oppo проводит тесты своих будущих флагманов Oppo Find X10, Find X10 Pro и Find X10 Pro Max. Так, СМИ опубликовали снимки трёх устройств в одной тестовой установке вместе с iPhone 17 Pro.
Камеры грядущих Oppo Find X10 протестировали вплотную к iPhone 17 Pro

© СМИ

Судя по всему, Oppo сравнивает камеры своих новинок с возможностями последнего флагмана Apple. На фотографиях телефоны Oppo скрыты в защитных чехлах, чтобы скрыть финальный дизайн.

Однако можно заметить, что у всех трёх моделей задняя панель разделена на две части, а блок камер имеет прямоугольную форму и тянется почти через всю ширину корпуса.

Пока неясно, изображены ли на фото три разных устройства или один и тот же телефон в разных положениях.

Линейку могут представить в сентябре.

Источник:gsmarena
Автор:Максим Многословный
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