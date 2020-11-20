Камеры iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy Note 20 и Pixel 5 сравнили по качеству
В сравнении камеры авторы сосредоточились на следующих аспектах: съёмка основной камерой при хорошем и плохом освещении, съёмка ультраширокоугольной камерой, зум и селфи.
На этих фотографиях видно, что iPhone 12 Pro делает более яркие и «живые» снимки:
PhoneArena
Авторы отмечают, что Galaxy Note 20 и Pixel 5 выдают более реалистичную картинку. iPhone 12 Pro же делает фото с эффектом «вау». Поэтому при выборе стоит отталкиваться от собственных предпочтений. Впрочем, не всегда фотографии на айфон выглядят ярче, чем, например, на самсунг.
PhoneArena
Что касается увеличения, то максимальное значение здесь для Pixel 5 — семикратное. iPhone 12 Pro и Galaxy Note 20 смогли посоревноваться друг с другом и в 12-кратном зуме. Телефон Samsung тут показал себя немного лучше.
PhoneArena
Портреты же при хорошем освещении лучше получаются на iPhone 12 Pro, а при плохом — на Pixel 5. В целом, последний аппарат лучше работает в темноте.
По селфи победителем стал Galaxy Note 20.
PhoneArena