Камеры iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy Note 20 и Pixel 5 сравнили по качеству

Авторы отмечают, что Galaxy Note 20 и Pixel 5 выдают более реалистичную картинку. iPhone 12 Pro же делает фото с эффектом «вау». Поэтому при выборе стоит отталкиваться от собственных предпочтений. Впрочем, не всегда фотографии на айфон выглядят ярче, чем, например, на самсунг.