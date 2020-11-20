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Сегодня 15:29

Камеры iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy Note 20 и Pixel 5 сравнили по качеству

В разных условиях — разные фавориты
Издание PhoneArena провело тесты и сравнило по качеству камеры iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy Note 20 и Pixel 5.

В сравнении камеры авторы сосредоточились на следующих аспектах: съёмка основной камерой при хорошем и плохом освещении, съёмка ультраширокоугольной камерой, зум и селфи.

На этих фотографиях видно, что iPhone 12 Pro делает более яркие и «живые» снимки:

PhoneArena

Авторы отмечают, что Galaxy Note 20 и Pixel 5 выдают более реалистичную картинку. iPhone 12 Pro же делает фото с эффектом «вау». Поэтому при выборе стоит отталкиваться от собственных предпочтений. Впрочем, не всегда фотографии на айфон выглядят ярче, чем, например, на самсунг.

PhoneArena

Что касается увеличения, то максимальное значение здесь для Pixel 5 — семикратное. iPhone 12 Pro и Galaxy Note 20 смогли посоревноваться друг с другом и в 12-кратном зуме. Телефон Samsung тут показал себя немного лучше.

PhoneArena

Портреты же при хорошем освещении лучше получаются на iPhone 12 Pro, а при плохом — на Pixel 5. В целом, последний аппарат лучше работает в темноте.

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Фото: PhoneArena

По селфи победителем стал Galaxy Note 20.

PhoneArena