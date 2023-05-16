Камеры люксовых «китайцев» Xiaomi 13 Pro и Oppo Find X6 Pro сравнили с Samsung S23 Ultra

Ведущий YouTube-канала TechTablets выяснил, какой смартфон больше подходит для записи видео и фотосъёмки: Xiaomi 13 Pro, Oppo Find X6 Pro или Samsung S23 Ultra.

Фронтальные камеры смартфонов Oppo и Xiaomi могут записывать видео только в 1080p. Samsung позволяет снимать и в 4К. Также S23 Ultra обладает автофокусом в отличие от конкурентов.

Основные камеры во всех случаях могут записывать видео в 4К 30 к/с. Приближать благодаря оптическому зуму Samsung позволяет в 10 раз, в то время как остальные устройства - в 3,2 раза (Xiaomi) и в 3 раза (Oppo). Также S23 Ultra оснащён 20-кратным цифровым зумом, Xiaomi и Oppo - 5-кратным. При этом в 8К записывать видео могут все смартфоны, кроме Oppo.

При плохом освещении все три смартфона снимают хорошо.

По части фотографий днём в портретном режиме лучше снимает Samsung. Для селфи-фото тоже больше подойдёт S23 Ultra. На втором месте по портретным фотографиям стоит Xiaomi, на третьем - Oppo.

Ультраширик захватывает больше деталей на Xiaomi. А что касается зума, то в этом плане безусловный лидер - Samsung Galaxy S23 Ultra.