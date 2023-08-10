Камеры Nothing Phone (2) сравнили с iPhone 14 Pro и Samsung Galaxy S23 Ultra

Селфи-фото удачнее всего, по мнению ведущего, получаются на Samsung Galaxy S23 Ultra. Хотя он получает в целом по этому сценарию всего на 1 балл больше остальных: 6 баллов против 5 баллов у Nothing и iPhone.

Также макросъёмка лучше всего оказывается у iPhone и Samsung. У Nothing вообще нет такого модуля.