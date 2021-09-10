Камеры новых флагманов Samsung Galaxy S22 перекочуют почти без изменений из старых смартфонов

Как пишет источник, смартфоны серии Galaxy S22 не получат значительных улучшений в камере. Иными словами, у новинок будет почти такая же камера, что и у Galaxy S21.

Сообщается, что Galaxy S22 Ultra будет оснащаться четверной камерой. Как у Galaxy S21 Ultra, у новинки в качестве основной выступит 108-Мп камера, а 12-Мп сенсор будет работать в паре с ультраширокоугольной линзой. Оба модуля будут поддерживать оптическую стабилизацию изображения. Какие ещё будут датчики в камере, пока неясно. Однако есть информация, что там не будет ToF-модуля.

Что касается селфи-камеры, то в Galaxy S22 Ultra установят 40-Мп датчик. Ожидается и поддержка стилуса S Pen.

Модели Galaxy S22 и Galaxy S22+ получат тройные камеры. Селфи-камера будет 10-мегапиксельной.