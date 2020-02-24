Камеры последнего флагмана Samsung и iPhone 11 Pro Max сравнили

iPhone 11 Pro Max вышел осенью прошлого года, а Galaxy S20 Ultra совсем недавно. Последний оснащён камерой с основным датчиком на 108 Мп. В то время, как у iPhone 11 Pro Max есть система трёх камер 12 Мп.

Специалисты ресурса PhoneArena сделали множество снимков на тот, и на другой смартфоны днём, ночью, используя портретный режим, а также селфи-камеру.

На некоторых снимках разница довольно ощутимая. Например, в портретном фото явный победитель — iPhone 11 Pro Max, а вот при съёмке с приближением лидером оказывается, конечно, Galaxy S20 Ultra. Что касается ночных фото, то результаты колеблются от снимка к снимку.