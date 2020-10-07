Камеры Samsung и Sony установлены в 75% всех новых смартфонов

В денежном выражении рынок вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Sony стала лидером, получив долю поставок в 44%. За ней следует Samsung с 32-процентной долей. То есть в совокупности получается 76%. Также в тройку лидеров попала компания OmniVision с 9-процентной долей.

Сообщается, что рост рынку обеспечили датчики изображения разрешением 2 Мп и 8 Мп, которые часто включают в многокамерные системы. А в рассматриваемый период отмечался повышенный спрос на такие смартфоны.