Камеры смартфонов станут тоньше: учёные создали прозрачный оптический сенсор

В современных цифровых камерах используется фильтр Байера, технология почти 50-летней давности, между прочим. В ней каждый пиксель видит только один цвет (красный, зелёный или синий), а полное изображение собирается из данных соседних пикселей. Из-за этого есть потери.

Японские учёные предложили иное решение. Они создали сверхтонкие нанолисты из оксида цинка с добавлением галлия. Эти листы почти полностью прозрачны (пропускают 99,995% света) и при этом способны улавливать все три основных цвета в одном пикселе.

В испытаниях прототип показал чувствительность примерно в 80 раз выше, чем у коммерческих сенсоров, и вдвое меньшую ошибку при воспроизведении цвета. Кроме того, сенсоры работают стабильно при нагреве до 400 °C, в вакууме и во влажной среде.

Ещё одно преимущество в упрощённом производстве. Такие сенсоры можно создавать при комнатной температуре, без сложных и дорогих этапов обработки.