Камеры в Honor 20 оказались лучше, чем в iPhone XS Max

Старшая модель Honor 20 Pro оснащена основной камерой с четырьмя модулями. Главный среди них — датчик Sony IMX586 на 48 Мп. Помимо него у смартфона есть камера со сверхширокоугольным объективом на 16 Мп, камера с телеобъективом на 8 Мп и датчик для макросъёмки с 2 Мп. Младшая модель Honor 20 получила почти те же самые модули, кроме телеобъектива. Вместо него установлен датчик для анализа глубины сцены.

Известный сервис DxOMark уже успел оценить камеру Honor 20 Pro и поставил ей 111 баллов. Набрав отличный общий балл, смартфон вышел на второе место в рейтинге устройств с лучшими камерами. Он немного уступил другому аппарату китайской компании Huawei P30 Pro. Эксперты оценили у Honor 20 Pro работу с шумом на изображениях, быстрый автофокус и хороший динамический диапазон в большинстве условий.