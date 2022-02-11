Камеры в новых Samsung S22 оказались хуже, чем в прошлогодних смартфонах S21

Ютубер Golden Reviewer заметил, что телефото камеры в Galaxy S22 Ultra меньше, чем в Galaxy S21 Ultra. Прошлогодняя модель использовала датчик изображения Samsung S5K3J1 размером 1/3.24 дюйма с фокусным расстоянием 9.0 мм для модуля с трёхкратным зумом и 30.6 мм — для модуля с 10-кратным. А вот Galaxy S22 использует Sony IMX754 размером 1/3.52 дюйма с фокусным расстоянием 7.9 мм для модуля с трёхкратным зумом и 27.2 мм — для модуля с 10-кратным. Размер пикселей тут тоже меньше.

По неизвестным причинам Samsung решила использовать в Galaxy S22 Ultra более маленький сенсор. Пока нельзя однозначно утверждать, что фото на новинку будут получаться хуже, ведь компания работает с ПО. Но это ещё неясно.