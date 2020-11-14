Телефоны
Сегодня 18:40
Камеры всех новых iPhone 12 сравнили между собой
Pro Max выделяется
Издание PhoneArena сравнило камеру iPhone 12 Pro Max с камерами остальных смартфонов новой линейки Apple.
Сначала журналисты для наглядности предоставили таблицу с характеристиками камер айфонов. Одно из очевидных отличий системы камер iPhone 12 Pro Max от остальных — наличие сенсора LiDAR. Но важнее то, что у него получше телефото-модуль, основной сенсор на 50% больше, а ещё используется новая система стабилизации.
Первые фотографии были сделаны при дневном освещении. Небольшая разница между снимком, сделанным на iPhone 12 Pro Max и на другие iPhone 12, всё же есть.
А вот это портреты, сделанные при слабом освещении:
PhoneArena
А это фотографии, сделанные при плохом освещении с выключенным ночным режимом:
PhoneArena
Оригиналы фото можно посмотреть тут.