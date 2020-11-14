Камеры всех новых iPhone 12 сравнили между собой

Сначала журналисты для наглядности предоставили таблицу с характеристиками камер айфонов. Одно из очевидных отличий системы камер iPhone 12 Pro Max от остальных — наличие сенсора LiDAR. Но важнее то, что у него получше телефото-модуль, основной сенсор на 50% больше, а ещё используется новая система стабилизации.

Первые фотографии были сделаны при дневном освещении. Небольшая разница между снимком, сделанным на iPhone 12 Pro Max и на другие iPhone 12, всё же есть.