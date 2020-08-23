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Сегодня 16:03
Камеры Xiaomi Redmi Note 9 начали забиваться пылью
Это дефект сборки
Владельцы Xiaomi Redmi Note 9 заметили, что камеры устройств начали забиваться пылью. Похоже, проблема в некачественной сборке.
В сети появились жалобы на то, что стекло, покрывающее систему камер смартфона, не обеспечивает должный уровень герметичности. Из-за плохой сборки возникли зазоры, и через них частицы пыли проникают внутрь. Дефект обнаружили у моделей Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S. Кажется, проблема не коснулась только Redmi Note 9 Pro Max.
Первые жалобы появились ещё несколько месяцев назад. Тогда представители Xiaomi заявили, что компания усилит контроль за качеством сборки устройств. Какое-то время о проблеме не было слышно, но недавно появились новые жалобы.
Сейчас, всем, кто столкнулся с проблемой, советуют обратиться к продавцам для замены смартфона.