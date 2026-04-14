Камеры Zeiss, 6500 мА·ч и зарядка 90 ватт: Vivo V70 появится скоро в России

Аккумулятор имеет ёмкость 6500 мА·ч. Этого, судя по тестам СМИ, хватит почти на 17 часов активного использования. Зарядка — 90 ватт. Также поддерживается обратная зарядка.

Экран — OLED на 6,59 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость — до 5000 нит.

Камеры созданы при участии Zeiss. Основная — 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Есть телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом (тоже 50 Мп) и широкоугольная камера на 8 Мп. Фронтальная камера — 50 Мп. Смартфон умеет снимать видео в 4K.

Процессор — Snapdragon 7 Gen 4, оперативной памяти — 8 или 12 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Работает V70 на Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68/IP69.

В России V70 появится в продаже 15 апреля. Купить можно будет в двух версиях (8/256 ГБ и 12/256 ГБ).