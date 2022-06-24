Капитан Америка наконец сменил телефон: актёр ходил с iPhone 6s семь лет

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Капитан Америка наконец сменил телефон: актёр ходил с iPhone 6s семь летСмартфон окончательно «умер»
Актёр Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки, рассказал в твиттере, что сменил смартфон впервые за много лет. Он ходил с iPhone 6s, который вышел в 2015 году, и только недавно решил перейти на iPhone 13.
iPhone 6s — RIP. Мы неплохо провели время. Я буду скучать по твоей кнопке «Домой». Я не буду скучать по еженочным битвам за то, чтобы заставить тебя зарядиться. Или по твоим зернистым фотографиям. Или по твоим внезапным разрядкам батареи от 100% до 15%, и полной «смерти» в течение нескольких минут. Это было то ещё время. Покойся, приятель.
Крис Эванс
В реплаях к твиту отметили, что история любви Криса и iPhone 6s была круче, чем у героев «Сумерек».