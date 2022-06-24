Капитан Америка наконец сменил телефон: актёр ходил с iPhone 6s семь лет

iPhone 6s — RIP. Мы неплохо провели время. Я буду скучать по твоей кнопке «Домой». Я не буду скучать по еженочным битвам за то, чтобы заставить тебя зарядиться. Или по твоим зернистым фотографиям. Или по твоим внезапным разрядкам батареи от 100% до 15%, и полной «смерти» в течение нескольких минут. Это было то ещё время. Покойся, приятель.