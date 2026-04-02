Опубликовано 02 апреля 2026, 17:18
Карманная игровая консоль-слайдер Anbernic попала на видео

С поворотным экраном
Anbernic готовит к выпуску игровую консоль, да необычную. Экран у нее будет разворачиваться в стиле старого телефона Motorola Flipout. Видео с устройством появились в китайских соцсетях, заметили СМИ.
Судя по роликам, консоль сможет, как минимум, запускать игры с Nintendo 64. Также в устройство встроен MP3-плеер для прослушивания музыки. Пока неясно, есть ли на корпусе разъём для наушников.

На одном из видео хорошо видна верхняя часть консоли. Там находится порт USB-C для зарядки. Также показаны «бамперы» и слот microSD.

Та самая Motorola Flipout

Скорее всего, устройство будет выпущено как минимум в двух цветах: чёрном и серебристом.

Когда именно Anbernic представит новинку официально, пока не сообщается.