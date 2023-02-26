Касается не только iPhone: Android-смартфоны тоже подвержены лёгкой краже пароля

16:50, 26 февраля 2023
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Касается не только iPhone: Android-смартфоны тоже подвержены лёгкой краже пароляДостаточно подсмотреть
На днях журналисты рассказали о том, что набирает популярность схема кражи iPhone и паролей к ним. Мошенники сначала подглядывают, как человек вводит пароль для разблокировки, а затем воруют смартфон и «уводят» аккаунты. Техноблогеры отметили, что бояться стоит не только владельцам iPhone.
Фото: Unsplash
Как отмечает блогер Мишаал Рахман, воры могут получить контроль над учётными записями Google жертв, пройдя процедуру сброса пароля. Злоумышленники могут пройти второй фактор аутентификации, если это необходимо, выбрав метод «Нажмите "Да"» на своём телефоне или планшете».
То есть ни iPhone, ни Android-смартфоны не имеют надёжных способов защиты от таких ситуаций.