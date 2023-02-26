Касается не только iPhone: Android-смартфоны тоже подвержены лёгкой краже пароля

Как отмечает блогер Мишаал Рахман, воры могут получить контроль над учётными записями Google жертв, пройдя процедуру сброса пароля. Злоумышленники могут пройти второй фактор аутентификации, если это необходимо, выбрав метод «Нажмите "Да"» на своём телефоне или планшете».

То есть ни iPhone, ни Android-смартфоны не имеют надёжных способов защиты от таких ситуаций.