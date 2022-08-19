Касперская заявила о возможном отключении смартфонов в России странами Запада

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Касперская заявила о возможном отключении смартфонов в России странами ЗападаГоворит, если что, можно перейти на кнопочные телефоны
Президент группы компаний InfoWatch, председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская заявила телеканалу «Звезда», что страны Запада обладают возможностью отключить все смартфоны в России.
Об этом Касперская говорила в кулуарах форума «Армия-2022».
Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить всё, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна
Наталья Касперская
Председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов
Касперская также сказала, что россияне всегда могут перейти на кнопочные телефоны, электронную почту.